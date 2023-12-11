В Севастополе подрядчика, затянувшего ремонт крыши, заставят делать ремонт в затопленной квартире

В доме № 2 по улице Олега Кошевого протекает крыша, но не от того, что она прохудилась, а от того, что ее ремонтируют. Об этом рассказал в ходе аппаратного совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Жители верхних этажей жалуются, что по обещаниям подрядчика и управляющей компании ремонт должны были завершить в ноябре, но этого не случилось из-за чего во время дождей начало топить верхние квартиры. Заместитель главы города Евгений Горлов сообщил, что пострадавшая квартира будет отремонтирована за счет нерадивого подрядчика.

Напомним, Развожаев поручил Горлову срочно разобраться с трещинной в потолке после ремонта крыши.