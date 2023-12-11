Призывников обязали сдавать загранпаспорта

Город Спецоперация в Украине
11-12-2023
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Сегодня, 11 декабря, вступило в силу решение правительства РФ, обязующее сдавать загранпаспорта при запрете на выезд. Это касается в том числе призывников.

россияне, которым ограничили выезд из страны, должны в течение пяти рабочих дней сдать свои загранпаспорта «на хранение» в МВД, дипломатические представительства и консульства — в противном случае документ будет считаться недействительным.

Вернуть загранпаспорт можно будет после снятия ограничения на выезд.

По закону, запретить выезд за границу могут в связи с привлечением к уголовной ответственности, из-за доступа к гостайне или банкротства. Запрещен выезд теперь и призывникам. Со дня направления повестки на работу или учебу и с момента ее размещения в Едином реестре воинского учета гражданину запрещается выезд из страны. Несданные паспорта могут изымать на границе.

Напомним, на «Госуслугах» снова можно податься на биометрический загранпаспорт.

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