Боксеру Дмитрию Двали, пострадавшему в драке в Феодосии, удалось сохранить глаз

СМИ публикуют первое фото чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали после операции.

По данным Shot, операция в Московском НИИ глазных болезней им. Краснова прошла по плану. Шанс, что удастся «собрать» глаз, равнялся примерно 1% — он был разбит в мясо. Врачи провели сложнейшую операцию и зашили сетчатку. Пока точных прогнозов, как поведёт себя глаз, хирурги не дают — это будет понятно через 1–2 месяца. Сейчас главное, что не пришлось устанавливать глазной протез.

Как уже сообщалось, Двали наградят медалью «Доблесть и отвага» за его поступок в Феодосии.

Напомним, Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали едва не лишился глаза, заступившись за мальчика в Феодосии.

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Ольга Сурикова