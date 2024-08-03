Чемпион России и Европы по боксу лишился глаза, заступившись за мальчика в Феодосии

В Феодосии в драке пострадал чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали, который приехал в город на мастер-класс для спортсменов по своему виду спорта.

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Как пишет SHOT, 24-летний Дмитрий Двали вместе с братом и катменом приехал в Феодосию на мастер-класс для юных боксеров. 28 июля около рано утра после пробежки они возвращались в отель по набережной и увидели, что около 15 мужчин избивают мальчика. Когда Дмитрий заступился за ребенка, разъяренная толпа набросилась на него.

В жесткой драке Двали выбили глаз. В Москве медики диагностировали перелом орбитальной кости, боксеру стараются сохранить глаз как орган, видеть им он больше не будет. Как рассказал SHOT Дмитрий, карьеры в боксе у него больше не будет, а зрение на уцелевшем глазу со временем может садиться, так как нагрузка будет только на нем. Но врачи еще дают надежду на возможность сохранить глаз, но не 100% зрение. Его помощнику, катмену по имени Евгений, сломали руку, пришлось вставить спицу.

Дмитрий обратился в полицию с заявлением, подозреваемых ищут.

Дмитрий Двали — мастер спорта России международного класса, бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион Европы, чемпион мира среди военнослужащих, чемпион России, чемпион России среди молодёжи до 22 лет.

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Ольга Сурикова