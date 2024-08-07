Боксера Дмитрия Двали наградят медалью «Доблесть и отвага» за его поступок во время драки в Феодосии.

Председатель СК России подписал приказ о награждении чемпиона РФ по боксу ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали в Феодосии в одиночку противостоял группе местных жителей, которые устроили массовую драку, избивали парня, а также вели себя агрессивно по отношению к проходящим мимо девушкам.
«Дмитрий Двали, выполняя общественный долг, не остался в стороне от происходящего и, рискуя жизнью, попытался пресечь противоправное деяние. Такой поступок является примером неравнодушия и самоотверженности», – говорится в сообщении Следкома.
В Феодосии сотрудниками полиции по факту драки и получения тяжелой травмы чемпионом Европы по боксу Дмитрием Двали и его помощником возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с применением насилия. Однако председатель Следственного комитета поручил переквалифицировать действия лиц, напавших на спортсменов на покушение на убийство.
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Ольга Сурикова