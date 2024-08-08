В Севастополе пенсионерке удалось отсудить 100 тысяч моральной компенсации за пережитый стресс во время ДТП

Прокуратура Севастополя провела проверку по обращению местных жителей по вопросу компенсации морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

Установлено, что в сентябре 2022 года возле дома № 21 на ул. Большой Морской водитель «Ленд-Ровера» сбил 70-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу. Она пережила сильный стресс и получила ссадины. За нарушение ПДД водитель привлечена к административной ответственности.

Прокурором предъявлен иск о взыскании в пользу пенсионерки в лице ее опекуна компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Ленинский районный суд Севастополя удовлетворил иск в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.

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Ольга Сурикова