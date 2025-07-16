Без «умных» остановок

Правительство Севастополя аннулировало собственные разрешения на рекламные конструкции в «Умных остановках». А это являлось базой для инвестиционных вложений и основой для содержания общественной инфраструктуры.

Напомним, что проект «Умные остановки» начался в Севастополе в 2015 году. Проект стал архетипом для города и был официально согласован архитектурным советом. Сейчас в городе около 120 инновационных комплексов, и местные инвесторы вложили в них более 250 миллионов рублей, когда федеральные игроки стеснялись зайти на крымский и севастопольский рынки из-за санкций.

Суть проекта — строительство общественно важной инфраструктуры за счёт частных средств и дальнейшее содержание остановочных павильонов тоже за счёт инвесторов. Город при этом согласовывает размещение рекламной конструкции внутри павильона. Последние разрешения, выданные на объекты, датируются 2019–2021 годами и действуют в течение 10 лет.

До масштабирования проекта две компании-инвестора — ООО «Городские инновации» и ООО «Аутдор Групп» — обращались в ФАС с вопросом, нужны ли торги при реализации предложенной правительством модели. Ответ был отрицательным: конструкции можно разместить без торгов (письмо имеется в редакции).

Однако со временем ситуация изменилась. С одной стороны, стало интереснее закупать остановки за счёт бюджета, а с другой — позиция ФАС поменялась. Суды длятся уже почти полтора года. В это же время в город зашёл крупный игрок рекламного бизнеса — «Восток-Медиа», который сейчас контролирует около 95 % рекламного рынка Севастополя.

Суды за «Умные остановки» продолжаются, но, по информации источников редакции, город может остаться без них. Конструкции являются частной собственностью, и ответственность за их эксплуатацию лежит на инвесторах. А вот аннулирование разрешений до окончания их срока подрывает доверие к инвестиционному климату региона.

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