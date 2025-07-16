Пляж «Солнечный» — минусы и плюсы его посещения

Еще один пляж Гагаринского района Севастополя находится в парке им. Ахматовой. Поэтому дорога к морю пролегает через красивые аллеи, на которых практически круглый год цветут розы. А прямо возле моря открывается вид на Древний Херсонес. Это чем не самый большой плюс. Но из этого вытекает и минус — обратно идти приходится немало, еще и на подъем. Но для любителей пеших прогулок с пользой для здоровья — самое то.

Территория самого пляжа «Солнечный» совсем небольшая, но уютная. Атмосферы южного города добавляют белые волнистые перголы. Покрытие галечное, заход в море каменистый, но без острых больших валунов, некоторые участки даже полностью расчищены.

На самом пляже установлен душ, деревянные дорожки для удобства, в первую очередь, маломобильных групп и для них же заезд в море. Для малышей отгорожена отдельная зона для купания. И сейчас проводятся занятия для желающих обучится плаванию. Это большой плюс и бонус от города.

Для любителей отдыха на бетоне сделали отдельную зону. Здесь также есть навесы, лежаки, раздевалки и находится вышка спасателя. И можно понырять с волнорезов — недавно даже обновили лестницу для захода в воду.

Большой минус и проблема всего пляжа нехватка раздевалок. Сюда приходит купаться большое количество людей, особенно пожилых, и в очереди порой приходиться стоят по полчаса. Поэтому для этих целей активно используются бетонные укрытия — вот их здесь немало. Только укрытия давно имеют специфический запах, поэтому не каждый рискнет в них зайти.

На территории парка круглогодично работает платный туалет, ближе к пляжу установили биокабинки.

Плюсом, конечно, является наличие отдельных зон для пляжных видов спорта и большая детская площадка в парке, недалеко от моря. Правда, она уже несколько лет выглядит слишком уставшей.

На набережной есть небольшое пляжное кафе—чебуречная. Поэтому для любителей изысканной кухни и кальянов на берегу моря — это существенный минус отсутствие выбора общепита, зато для ценителей тихого отдыха без «шалманов» — это уже плюс.

Ну и, конечно, волнующий всех вопрос парковки. Оставить машину на входе в парк можно только при большой удаче или рано утром. Парковка здесь совсем небольшая, поэтому нужно искать место, где оставить машину задолго до подъезду к парку. И вас будут ждать тогда дополнительные метры пешей прогулки к морю.

Ольга Сурикова

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