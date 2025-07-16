В Севастополе задержали насильника, который напугал всех жителей Гагаринского района

В Севастополе задержали ранее неоднократно судимого за половые преступления местного жителя. Он подозревается в двух преступлениях против половой неприкосновенности, сообщается в пресс-службе городского УМВД.

Нападения на женщин были совершены в ночное время 10 и 11 июля в Гагаринском районе.

Он был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Задержанный и собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Как уточнили в региональном управлении Следкома, задержанным оказался 44-летний житель города.

Он ранним утром 10 июля и ночью 11 июля на проспекте Октябрьской Революции напал на двух случайных прохожих женщин в возрасте 21 и 30 лет. Душил и насиловал их.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Отмечается, что мужчина неофициально работал в магазине грузчиком.

Свою вину в совершенных преступлениях мужчина признает.

Сейчас устанавливаются иные возможные потерпевшие от действий насильника.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: скрин оперативного видео