В Севастополе задержали насильника, который напугал всех жителей Гагаринского района

В Севастополе задержали ранее неоднократно судимого за половые преступления местного жителя. Он подозревается в двух преступлениях против половой неприкосновенности, сообщается в пресс-службе городского УМВД.
Нападения на женщин были совершены в ночное время 10 и 11 июля в Гагаринском районе.
Он был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Задержанный и собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
Как уточнили в региональном управлении Следкома, задержанным оказался 44-летний житель города.
Он ранним утром 10 июля и ночью 11 июля на проспекте Октябрьской Революции напал на двух случайных прохожих женщин в возрасте 21 и 30 лет. Душил и насиловал их.
Отмечается, что мужчина неофициально работал в магазине грузчиком.
Свою вину в совершенных преступлениях мужчина признает.
Сейчас устанавливаются иные возможные потерпевшие от действий насильника.
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Ольга Сурикова
Фото: скрин оперативного видео