Севастопольские билборды продали по ценам городов-миллионников

В Севастополе прошли торги по продаже прав на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В этом году это вполне ранее рядовое событие полностью изменило рекламный рынок в Севастополе. Местные крупные игроки —«Крым контакт» и «ФАР», которые владели большинством бигбордов в регионе — стали аутсайдерами. Сами торги, не занимавшие в прошлые годы и двух часов, в этот раз длились более суток и самые высокие ставки пришлись как раз на ночь.

Итак, как пишет Adpass, на аукционах по наружной рекламе в Севастополе установлен новый рекорд: участники торгов превысили стартовую цену в 51 раз. Победители аукционов заплатят за право на установку и эксплуатацию 337 рекламоносителей 938 млн рублей. Стоимость договора в пересчете на одну конструкцию достигла 2,78 млн рублей.

29 из 32 лотов достались зарегистрированной в Севастополе компании «Восток-Медиа» Алексея Митрюшина, бывшего владельца одноименного подмосковного оператора.

В этом году цены на севастопольских аукционах достигли уровня общероссийских.

Из конкурсной документации следует, что изначально власти оценили годовую стоимость права на заключение всех контрактов в 18,18 млн рублей в год. По итогам аукциона участники торгов обязались заплатить за право на установку и эксплуатацию рекамоносителей суммарно 938,49 млн. Согласно документации аукциона, победители торгов разово переводят в бюджет итоговую сумму, которую они предложили за право заключения контракта, а также ежегодно перечисляют платежи в размере начальной цены лота (всего 111,4 млн рублей).

Стоимость контракта в год в пересчете на одну конструкцию составила 2,78 млн рублей. При этом цена для договора на установку и эксплуатацию билборда выросла с 60,5 тысяч до 3,1 млн рублей в год. Договор на суперсайт подорожал со 107,5 тыс. до 3,7 млн, на сити-формат — с 11,2 тыс. до 816,3 тыс., на сити-борд — с 26,6 тыс. до 2,05 млн рублей.

Кому досталась большинство лотов

Основную часть контрактов выиграла компания «Восток-медиа» — 29 лотов. Она получила 241 конструкцию формата 3х6 метра, 12 суперсайтов, 28 сити-форматов и 18 сити-бордов.

Компания «Восток-медиа» была зарегистрирована в Севастополе в августе 2022 года изначально под названием «Небо-медиа». В мае 2024 года она сменила название на идентичное подмосковному оператору наружной рекламы «Восток-медиа», которого бизнесмен Алексей Митрюшин продал группе Russ. В декабре 2023 года Russ объявила, что берет в управление рекламные конструкции «Восток-медиа». В апреле 2024 года «Коммерсантъ» сообщил, что оператор в ближайшее время войдет в состав Russ. Директор сервиса бронирования наружной рекламы All-billboards Андрей Байдужий тогда оценил сделку в 2–3 млрд рублей.

В июле Алексей Митрюшин заявил, что сохранил за собой права на бренд «Восток-медиа» и планирует развивать бизнес в новых регионах России.

Формально Алексей Митрюшин не владеет севастопольским «Восток-медиа» — по данным ЕГРЮЛ, оно оформлено на Варвару Чиркову. Должность гендиректора при этом занимает экс-гендиректор подмосковного «Восток-медиа» Александр Кротов.

Что продали