На рекламном рынке в Севастополе будет много дорогой наружной рекламы

В Севастополе, как уже сообщалось, в конце прошлого года прошли торги по продаже прав на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Это событие полностью изменило рекламный рынок в Севастополе, оттеснило местных операторов и сделало практическим монополистом компанию «Восток медиа».

В распоряжении редакции появился документ с адресным планом всех рекламных конструкций нового владельца практически всего рекламного бизнеса ООО « Восток Медиа». Согласно результатам торгов, победитель аукционов заплатил за право на установку и эксплуатацию доставшихся ему рекламоносителей почти миллиард рублей.

Из 335 мест объединенных в 32 лота «местным» компаниям осталось только 18 локаций.

Одно место – у АО «Муссон» ( судя по всему это въездная стела в ТЦ), 14 билбордов у ООО «ВВВ», и 3

двойных борда (3 на 12 метров) у ИП Мадрицкого. Все остальные – 317 локаций у Компании ООО «Восток Медиа».

Теперь о новых ценах и локациях. Если обратить внимание на рекламу в центре города, то пока что здесь только социалка. Но, судя по новой адресной программе «Восток медиа», все скоро изменится. От Ленина до пл. Лазарева — у компании 220 плоскостей, при возможности устанавливать несколько на одной конструкции. И, судя по адресному плану, их будут еще достраивать. Почти каждые 100-200 метров планируется установка новых конструкций. Центр города, что называется, ждет уплотнительная застройка уличной рекламой.

Что касается ул. Большая Морская, сейчас продается 218 плоскостей. Получается, только на центральном кольце будут привлекать внимание уже 450 рекламных поверхностей.

Что говорят цены

Все конструкции с динамикой. В скролл-конструкцию рекламщики обычно загружают до 5 сюжетов (постеров). Размещение одного сейчас обойдется предпринимателям в 15 000 руб. Так, всего одна плоскость в конструкции может приносить до 75 000 рублей, а две стороны одной конструкции — 150 000 рублей. Теперь это можно умножить на выше названное количество.

Отметим, что сейчас на рынке Севастополя форматы ситилайта в динамике продаются от 5 до 8 тыс рублей, и конструкций в разы меньше, а на ситилайтах на Большой Морской с момента открытия улицы после реконструкции размещается только социальная реклама.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова