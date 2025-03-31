В Севастополе жильцы просят вмешаться губернатора в ситуацию с проектированием «кармана» для автобусов на Геловани

Жители дома №1 по улице Геловани написали обращение к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву с просьбой защитить их интересы при проектировании заездного «кармана» для общественного транспорта на остановке «улица Флагманская».

В своем письме жильцы указали, что обнаружили на своей придомовой территории «метки». Им удалось узнать, что здесь предполагается реконструкция дороги с оборудованием «карман» для остановки автобусов.

По мнению местных жителей, такая реконструкция существенно изменит характер движения пешеходов. У них есть вопросы к расположенному здесь строению, которое в разное время использовалось, как питейное заведение или магазин и может в дальнейшем усложнить движение пешеходов.

«По сути, действующий тротуар является оживленной и единственной «артерией» вдоль улицы Коломийца», — говорится в обращении.

В связи с этим жильцы просят учесть их мнение при оборудовании заездного «кармана» для общественного транспорта.

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Ольга Сурикова