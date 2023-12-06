Бассейн им. 200-летия Севастополя готов на 97%

Бассейн им. 200-летия Севастополя планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года, а его строительная готовность составляет 97 %.

Об этом сообщил в письме нашему изданию замдиректора департамента капитального строительства Михаил Иванцив.

Он также сообщил, что на данный момент все протекания чаши бассейна полностью устранены.

Напомним, в июле этого года появилась информация, что чаша бассейна им. 200-летия Севастополя протекала после «раскрытия» бетонной конструкции. Замгубернатора Павел Иено Иено пообещал завершить все работы по строительству объекта до конца сентября этого года.

В июле 2022 года прокуратура утвердила обвинение подрядчику по строительству бассейна им. 200-летия Севастополя. В июле прошлого года в Ленинский районный суд было направленно уголовное дело о хищении 279 млн рублей при реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя и строительства ледового катка на улице Мельника.

Однако в ноябре этого года суд переквалифицировала статью для подрядчика. Прокуратура не согласилась с приговором Ленинского райсуда от 27 октября по уголовному делу в отношении гендиректора ООО «АСГАРД» и внесла апелляционное представление на данное судебное решение.

Дмитрий Островский