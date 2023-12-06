В Севастополе два друга украли холодильник из арендованной квартиры

Севастопольские оперативники задержали двух мужчин, подозреваемых в краже холодильника у своего арендодателя.

Установлено, что два 24-летних приятеля арендовали квартиру у 73-летнего местного жителя. Когда в очередной расчетный день оплата за съем жилья не поступила, а квартиранты перестали выходить на связь, пенсионер решил проверить квартиру. Оказалось, что постояльцы тайком съехали с квартиры, прихватив с собой холодильник стоимостью 30 тысяч рублей.

Они были задержаны. Быттехнику парни сбыли в комиссионный магазин, а деньги потратили на покупку алкоголя.

Им грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, второй – взят под стражу, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

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Ольга Сурикова