Чаша бассейна 200-летия Севастополя не лопнула – городские власти

Информация о лопнувшей и протекающей чаше строящегося бассейна им. 200-летия Севастополя оказалась фейковой. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Также городские власти сообщают, что общая строительная готовность объекта — 90%. Ведутся отделочные работы. Уже в этом месяце строители начнут монтировать оборудование бассейна и укладывать отделочную плитку.

Как сообщает пресс-служба правительства, окончание строительных работ запланировано на сентябрь 2023 года.

Напомним, реконструкция СОК им. 200-летия Севастополя началась в январе 2020 года.