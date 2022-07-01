Прокуратура утвердила обвинение подрядчику по строительству бассейна им. 200-летия Севастополя

В Ленинский районный суд направленно уголовное дело о хищении 279 млн рублей при реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя и строительства ледового катка на улице Мельника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Прокурор города Севастополя Максим Жук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «АСГАРД».

Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, в декабре 2019 года в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» государственным бюджетным учреждением г. Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» с ООО «АСГАРД» заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя.

Общая стоимость контракта составила более 1,6 млрд рублей. В соответствии с его условиями заказчиком на счет подрядчика был перечислен авансовый платеж в размере 50%. Однако впоследствии, в период с декабря 2019 года по апрель 2020 года, генеральный директор ООО «АСГАРД» похитил часть аванса на общую сумму почти 227 млн рублей под предлогом оплаты фиктивной закупки металлопроката.

Кроме того, в рамках реализации той же федеральной целевой программы в июле 2020 года с тем же подрядчиком был заключен государственный контракт на строительство крытого катка с искусственным льдом в районе пересечения ул. Генерала Мельника и Лабораторного шоссе общей стоимостью свыше 913 млн рублей. По данному контракту на счет подрядчика заказчиком был внесен авансовые платеж в размере 50 %, а в августе – сентябре 2020 года генеральный директор предприятия похитил часть аванса на общую сумму почти 52 млн рублей под предлогом оплаты водоотводных лотков, пескоуловителей и мачт для выполнения строительно-монтажных работ, которые фактически на объект поставлены не были.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки прокуратуры Севастополя и материалам УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Его расследование находилось на контроле Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В ходе следствия, проведенного ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю, обвиняемый возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме.

Напомним, еще в октябре прошлого года в анонимных ТГ- каналах появились сообщения о том, что по факту проверки прокуратуры Севастополя главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и Севастополю заведено уголовное дело на директора ООО «Асгард».

Дмитрий Островский