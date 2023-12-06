В Севастополе изменился подход к определению малоимущей семьи

Изменения внесены в соответствии с изменениями федерального законодательства. Соответствующее постановление принято на заседании правительства города.

«На сегодня малоимущая семья определяется исходя из прожиточных минимумов в разрезе социально-демографических категорий. В новой формулировке совокупный доход будет определяться, исходя из среднедушевого дохода, то есть не будут считаться отдельные моменты на ребенка, на пожилого человека, на работающего и так далее, будет учитываться совокупный доход семьи», — отметили в правительстве.

Также теперь при расчете совокупного дохода семьи при определении критериев нуждаемости не будут учитываться доходы пожилых родственников, если они проживают вместе с такой семьей.

Дарья Тимофеева

Фото: pxhere.com.ru