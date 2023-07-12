Чаша бассейна им. 200-летия Севастополя не протекает, а «отпотевает»

Протекание чаши бассейна им. 200-летия Севастополя объяснили «отпотеванием» после «раскрытия» бетонной конструкции. Об этом рассказал вице-губернатор Павел Иено.

Он отметил, что в прошлом году из-за недоработанности проекта под чашей бассейна после испытаний появились потеки.

«У нас были определенные проблемы, связанные с тем, что чаша при испытаниях раскрылась. Доработали проектную документацию, произвели необходимое усиление самой конструкции. На сегодняшний день проблем с чашей нет», — подчеркнул замгубернатора.



По его словам, вода из бассейна уже две недели не уходит, а потеки на бетонной конструкции, с которыми ознакомились журналисты – это «отпотевания», которые устранят методом иньекцированиия гидроизолятора.

Также Иено пообещал завершить все работы по строительству объекта до конца сентября этого года. Технологическое оборудование уже заказано и будет доставлено в город в течение июля.

На вопросы об ответственности за возможный срыв сроков замгубернатора ответил так:

«Мы будем спрашивать с подрядчика. У нас подписан государственный контракт, в котором есть график выполнения работ, есть график поставки оборудования. Подрядчик расписался за каждый день», — подытожил Иено.

Напомним, прокуратура утвердила обвинение подрядчику по строительству бассейна им. 200-летия Севастополя. В июле прошлого года в Ленинский районный суд было направленно уголовное дело о хищении 279 млн рублей при реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя и строительства ледового катка на улице Мельника.

Дмитрий Островский