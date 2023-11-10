Прокуратура Севастополя требует для гендиректора ООО «АСГАРД» 6 лет тюрьмы и штраф в полмиллиона

Прокуратура Севастополя внесла апелляционное представление на приговор суда по уголовному делу о хищении денег, выделенных на реконструкцию спортивно-оздоровительного комплекса и строительство ледового катка.

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Прокуратура не согласилась с приговором Ленинского райсуда от 27 октября по уголовному делу в отношении гендиректора ООО «АСГАРД» и внесла апелляционное представление на данное судебное решение.

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По версии следствия, обвиняемый в 2019 – 2020 годах похитил бюджетные деньги на общую сумму 279 млн рублей, выделенные в качестве авансовых платежей за госконтракты по реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя и строительству крытого катка на ул. Генерала Мельника и Лабораторного шоссе в Севастополе.

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В ходе расследования уголовного дела он возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме.

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Его действия были расценены как мошенничество в особо крупно размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

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Однако суд первой инстанции изменил квалификацию и признал его виновным в совершении преступлений небольшой тяжести — подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования) и назначил ему 6 месяцев ограничения свободы, освободив от отбывания наказания.

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Прокуратура города обжаловала указанный приговор как незаконный и необоснованный в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, неправильным применением уголовного закона и существенным нарушением уголовно-процессуального закона.

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В своем апелляционном представлении гособвинитель настаивает на отмене приговора суда первой инстанции, просит вынести новое судебное решение и приговорить к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

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Апелляционное представление прокуратуры будет рассмотрено Севастопольским городским судом.

Ольга Сурикова