Жителя Подмосковья будут судить за кражу почти на 1 млн из Свято-Никольского храма

В Севастополе будут судить жителя Московской области, который обвиняется в краже имущества Свято-Никольского храма.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, мужчина совместно со своим подельником в августе 2022 года приехал в Севастополь именно для кражи имущества местной религиозной организации.

В ночь с 14 на 15 августа через оконный витраж один из них проник в помещение Свято-Никольского храма-памятника по ул. Богданова, 43, в то время как второй следил за обстановкой внизу.

Из храма они похитили ювелирные изделия: золотые кольца, цепочки, подвески, нательные кресты и серьги. Кроме того, мужчины разбили защитное стекло на иконах «Святителя Николая Чудотворца Мирликийского» и «Богородицы Иерусалимской».

Таким образом, церковные воры причинили православному приходу храма материальный ущерб в размере более 820 тыс. рублей.

Один из обвиняемых заключен под стражу. Его соучастник объявлен в розыск.

В ходе следствия похищенное имущество изъято и возвращено в храм.

Прокуратура района направила уголовное дело в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, один из воров, обокравших Свято-Никольский храм, сбежал из-под домашнего ареста, второму изменили меру пресечения.

Ольга Сурикова