В полиции подтвердили задержание воров, обокравших Свято-Никольский храм

Злоумышленники задержаны сотрудниками полиции из Крыма и Севастополя.

Пресс-служба МВД сообщила, что двое злоумышленников в ночное время взламывали двери или разбивали окна православных храмов, проникали внутрь и похищали с икон драгоценные изделия, принесённые в дар прихожанами.

Подельников задержали после очередной кражи, совершённой в Свято-Никольском храме-памятнике в Севастополе.

«Отрабатывая оперативную информацию, полицейские остановили их автомобиль. Похищенные украшения на сумму более одного миллиона рублей соучастники спрятали под капотом. В багажнике и салоне обнаружены элементы экипировки, инструменты и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полиции также отметили, что севастопольский храм не первый в преступной биографии воров. Полицейские предполагают, что задержанные могут быть причастны еще к четырём аналогичным кражам, совершённым в этом году в Санкт-Петербурге, Оренбургской области и

Республике Беларусь.

По факту преступления возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что Свято-Никольском храм обокрали 15 августа.

Дмитрий Островский