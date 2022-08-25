Один из воров обокравших Свято-Никольский храм сбежал из-под домашнего ареста, второму изменили меру пресечения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Нахимовский районный суд Севастополя по представлению прокуратуры изменил меру пресечения в виде домашнего ареста уроженцу Липецка 1986 года рождения с домашнего ареста на заключение. Его взяли под стражу в зале суда. Второй обвиняемый по этому громкому делу объявлен в розыск.

Напомним, злоумышленники обокрали храм, похитив золотые кольца, цепочки, подвески, нательные кресты и серьги, причинив православному приходу храма материальный ущерб в размере 1,1 млн рублей. Полиция их задержала 17 августа.