Севастополь один самых работящих регионов в стране

Севастополь занял 6 место среди регионов России по продолжительности рабочей недели, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В нашем городе в среднем в неделю работают 39 часов 27 минут. В первом квартале 2023 года российские работники в среднем трудились по 38,5 часов в неделю. За год фактическая длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа, достигнув максимального значения за последние 10 лет.

В российских регионах разница в продолжительности средней рабочей недели доходит до пяти часов. Фактически дольше всего трудятся жители Хакасии и Калужской области (в среднем по 40 часов в неделю), а также Владимирской области (39 ч. 49 мин.), Челябинской области (39 ч. 31 мин.), Калининградской области (39 ч. 30 мин.), Севастополя (39 ч. 27 мин.), Астраханской области (39 ч. 27 мин.), Ростовской области (39 ч. 23 мин.), Нижегородской области (39 ч. 22 мин.) и Московской области (39 ч. 17 мин.).

Самой короткой рабочая неделя была в Республике Алтай (35 ч. 3 мин.), Камчатском крае (36 ч. 2 мин.), Ненецком автономном округе (36 ч. 6 мин.), Бурятии (36 ч. 13 мин.) и Карелии (36 ч. 45 мин.).



Напомним, севастопольские семьи одни из самых бедных в России.