На Украине погиб еще один севастопольский доброволец

В рамках СВО на Украине погиб доброволец, казак хуторского казачьего общества «Севастопольская пластунская сотня» — Роман Васильевич Герасимук. Об этом сообщает ForPost.

Герасимук уроженец Черкасской области, в 90х переехал в Севастополь и работал в милиции. В зону СВО отправился добровольцем весной 2022 года. Он заключил контракт с Министерством обороны и попал в 126-ю отдельную гвардейскую бригаду береговой обороны.

Те, кто знал Романа Герасимука и кто хочет проводить его в последний путь, могут прийти на отпевание в храм Архистратига Михаила на улице Ленина у ДОФа в четверг к 14.00. Похоронят погибшего казака на кладбище в Андреевке, до этого на Аллее Героев на 5-м километре Балаклавского шоссе пройдёт митинг.

Напомним, в Севастополе простились с погибшим в Бахмуте бойцом ЧВК «Вагнер».