Военнослужащим Черноморского флота переданы автомобили повышенной проходимости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев совместно с вице-спикером заксобрания Ильей Журавлевым передали для нужд военнослужащих Черноморского флота 4 автомобиля повышенной проходимости (ЗИЛ, УАЗ Патриот, два УАЗ СГР).

Передача техники проходила в торжественной обстановке на территории одной из воинских частей города. В мероприятии принял участие командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов, командир Крымской военно-морской базы контр-адмирал Феликс Меньков, а также личный состав воинской части.

«Город-герой и Черноморский флот – это две стороны одной медали. Мы всегда вместе и в горе, и в радости. Стараемся сделать все, чтобы вам служилось немножко легче. Не все знают, какая сложная, непростая и очень ответственная работа у вас, какие задачи вы выполняете, но те, кто знает, понимают, что во многом спокойствие, благополучие и защита города и наших кораблей лежит на ваших плечах, поэтому с особой честью мы вручаем вам 4 единицы техники. Надеюсь, они позволят вам еще эффективней выполнять возложенные на вас ответственные задачи», — обратился к военнослужащим губернатор города.

Развожаев напомнил, что в городе уже несколько лет функционирует штаб общественного движения «Мы вместе», который создавался для помощи севастопольцам во время пандемии ковид-19, затем помогал переселенцам из новых территорий, а теперь все свои усилия направил на помощь бойцам СВО.

Сегодня, по словам губернатора, штаб объединяет вокруг себя огромное количество неравнодушных севастопольцев, предпринимателей, которые оказывают меценатскую помощь и выходят с инициативами приобретать технику и другое необходимое оборудование для наших воинских частей.

«Отдельные слова благодарности хотел бы сказать своему товарищу – Илье Григорьевичу Журавлеву, который очень активно участвовал, в том числе, чтобы эта техника была приобретена. Надеюсь, она поможет вам выполнять боевые задачи более качественно и сделает боевой путь легче. На этом останавливаться не будем, потому что задач еще много впереди, и мы всегда готовы подставить свое плечо», — подчеркнул градоначальник.

В свою очередь, вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев отметил, что в России по инициативе председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого создано движение «Плечом к плечу», чьи усилия также направлены на помощь бойцам СВО.

«Леонид Эдуардович Слуцкий еще год назад призвал все политические силы страны оставить свои противоречия и объединиться для общей победы.

В Севастополе таких противоречий нет. Благодаря нашему губернатору Михаилу Владимировичу Развожаеву политические силы в Севастополе работают под девизом: «Мы вместе, плечом к плечу, за русскую победу!»», — подчеркнул Журавлев.

Вице-спикер отметил, что сегодня общество как никогда едино в стремлении победить современный фашизм, представители которого захватили власть на Украине: «Очень много неравнодушных россиян, предприятий помогают сегодня фронту. Севастополь не в стороне. В Севастополе работают швейбаты, плетутся маскировочные сети, ремонтируется транспорт для передачи на фронт, дети пишут письма бойцам. Благодаря нашей с вами работе, нашим усилиям, победа будет за нами — наша русская победа!»

Политик добавил, что и дальше намерен помогать военнослужащим всеми посильными способами.

Командующий Черноморского флота напомнил, что сегодня знаменательный для российского флота день — очередная годовщина легендарного Синопского сражения, а также 10-летие с момента создания Крымской военно-морской базы.

«Сегодняшний день – еще один показатель единства Черноморского флота и властей Севастополя как в ходе выполнение задач специальной военной операции, так и в повседневной деятельности в жизни флота. Уверен, эта техника прослужит долго, поможет выполнять задачи и обеспечивать ратные будни наших бойцов», — подчеркнул командующий.

В завершение мероприятия губернатор торжественно вручил ключи от автотехники бойцам, которые будут на ней работать.

Также техника была освящена по православным канонам.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина, пресс-служба губернатора Севастополя