Слуцкий посетил Севастополь с рабочим визитом

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий впервые с момента избрания на пост главы партии посетил Севастополь. Главная цель визита – встреча с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, а также с активом партии, ветеранским сообществом и молодежью Севастополя.

Одной из тем беседы Слуцкого и главы Севастополя Михаила Развожаева стала подготовка к выборам в заксобрание, которые должны пройти уже в сентябре.

«В Севастополе совершенно прозрачная политическая обстановка, честная политическая конкуренция. Конечно, вопросов предстоящих выборов в Законодательное собрание мы тоже коснемся, но и, конечно, обсудим те проекты, которые можно сделать с такой крупной и уважаемой политической силой, как ЛДПР», — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Развитие малого бизнеса

В преддверии Дня предпринимателя Слуцкий посетил выставку-ярмарку, организованную центром «Мой бизнес» на площадке возле ТЦ Sea Mall в Севастополе.

Отметим, что подобная выставка проводится в нашей городе уже в третий раз. В этом году в ней принимают участие 10 предпринимателей и 9 самозанятых, которые реализуют продукцию собственного производства, среди которой были представлены свечи ручной работы, косметика, картины, украшения, посуда из глины, а также браслеты и одежда собственного производства.

С радостью попробовали продукцию севастопольских производителей и приобрели сувениры и Слуцкий с Развожаевым.

«Мы находимся в центре Севастополя, на ярмарке севастопольских предпринимателей. И как раз сейчас я символично всех поздравляю с наступающим Днём Российского Предпринимательства. ЛДПР делает и будет делать всё, чтобы поддержать малый и средний бизнес. Мы делаем совершенно конкретные вещи, разрабатываем законопроекты, запускаем те программы, проекты и акции, которые направлены на поддержку наших безмерно талантливых людей. Здесь мы смогли посмотреть на севастопольских предпринимателей, они буквально искрятся. И у каждого свой очень креативный бизнес, пусть малый, но перспективный», – сказал глава ЛДПР.

Партия реальных дел

В завершение своего визита Слуцкий провел встречу с активом Севастопольского отделения ЛДПР.

На встрече присутствовали не только активисты партии, но и представители ветеранского сообщества, а также военнослужащие.

Военнослужащие поблагодарили Слуцкого за постоянную помощь и переданные дроны «Жириновский», которые помогают им эффективно выполнять задачи на линии боевого соприкосновения.

Политик заверил севастопольских военных, что и дальше продолжит помогать им, потому что сегодня победа в СВО – задача номер один.

Ветераны же рассказали о своих проблемах: уже много лет они добиваются строительства реабилитационного центра для ветеранов в Севастополе, а также создания полноценного Дома ветеранов, так как здание, выделенное им, небольшое и находится в удручающем состоянии.

Лидер ЛДПР пообещал оказать содействие в решении обоих вопросов.

Рядовых активистов партии волновали более насущные проблемы: стоимость вывоза ТКО в сельской зоне, состояние сельских дорог, завышенная, по их мнению, стоимость услуг ПАО «Севастопольгаз».

Слуцкий пообещал взять на контроль все эти проблемные вопросы, в решении многих помощь окажет глава Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

«Илья Григорьевич с его командой оставались все годы неизменно вместе с партией. Партия – это наша система координат, это наша основа, поэтому мы действительно гордимся отделением. У вас прекрасный сильный координатор», — отметил лидер ЛДПР, говоря о работе главы отделения Журавлева.

В свою очередь координатор Севастопольского отделения подчеркнул, что визит Слуцкого для Севастополя по-настоящему знаковое событие.

«Это важнейшее событие для политической жизни нашего города. Леонид Эдуардович встретился с городским активом нашей партии. Это была долгожданная встреча. Обсуждались текущие вопросы, которые касались и жизни регионов, и помощи участникам СВО, и предстоящих вопросов. Обсуждалась проблематика дальнейшей работы нашего отделения», — отметил Журавлев.

Слуцкий пообещал севастопольским партийцам, что теперь станет частым гостем в нашем городе, а подобное живое общение в формате встреч с активом станет хорошей традицией.

Дарья Тимофеева

Фото: Юлия Блоцкая, Иван Клипачев