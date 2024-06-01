Сегодня отмечаем Международный день защиты детей

1 июня, в первый день лета, мы празднуем важный и добрый праздник – Международный день защиты детей.

Конвенция о правах ребёнка, принятая ООН 20 ноября 1989 года, стала первым и основным документом, в котором права ребёнка рассматривались на международном уровне. Она была подписана 61 страной. 13 июля 1990 года Конвенция была ратифицирована в СССР. В этот день начинались летние каникулы, демонстрировали новые детские художественные фильмы и телепередачи, устраивали спортивные соревнования.

Праздник 1 июня – это призыв ко всем людям на планете не забывать о правах детей на жизнь и счастливое детство.

Символом этого дня является флаг, на котором изображены разноцветные человечки, шагающие по планете, взявшись за руки. Зеленый фон символизирует рост, гармонию, свежесть и плодородие. Вокруг знака Земли, расположенного в центре, размещены стилизованные фигурки различных цветов – красной, желтой, синей, белой и черной. Эти человеческие фигурки олицетворяют разнообразие и терпимость. Знак Земли, символизирующий наш общий дом, занимает центральное место на флаге.

С Днём защиты детей! Мира, Добра, Благополучия!

Анна Левина