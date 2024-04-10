Подразделениям Черноморского флота переданы 4 автомобиля повышенной проходимости

При поддержке губернатора Севастополя Михаила Развожаева вице-спикер заксобрания Илья Журавлев передал военнослужащим Черноморского флота 4 автомобиля повышенной проходимости. В мероприятии приняли участие депутаты заксобрания ЛДПР Артем Гордиенко и Андрей Куринов.

Журавлев напомнил, что в прошлом году по инициативе губернатора Севастополя Михаила Развожаева и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого был начат проект «Мы вместе. Плечом к плечу за русскую Победу», задача которого объединение гражданского общества Севастополя для помощи специальной военной операции.

«Проект продолжается, готовятся еще автомобили. Сегодня мы передаем в боевые соединения Черноморского флота 4 специальных автотранспортных средства повышенной проходимости для использования по назначению. Совершенно очевидно, что победа будет за нами, враг будет разбит. Я с большим уважением и благодарностью выражаю восхищение вашей героической работой на линии боевого соприкосновения, когда вы ежедневно уничтожаете чуму XXI века, современный неофашизм, который поднял голову на территории соседнего государства, поэтому мы вместе, плечом к плечу! За русскую победу!»

Также вице-спикер выразил благодарность некоторым предприятиям Севастополя, которые за собственные средства покупают эти автомобили, ремонтируют, подготавливают их и передают Черноморскому флоту.

В свою очередь военнослужащие ЧФ выразили признательность за помощь и поддержку.

«Каждая помощь, которую нам предоставляют волонтеры, волонтерские организации важна, она приближает нашу победу. Наши военные очень благодарны за эту помощь, нам приятно, что каждый гражданин нашей большой страны не остается в стороне», — сообщил боец с позывным Юджин.

Напомним, в ноябре прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев совместно с Ильей Журавлевым уже передали для нужд военнослужащих Черноморского флота 4 автомобиля повышенной проходимости.

Также в конце прошлого года по поручению Леонида Слуцкого военнослужащим в Севастополе были переданы дроны Жириновский.

Дарья Тимофеева

Фото: Дмитрий Островский