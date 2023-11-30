Вера Подгузова: России необходимы новые «герои нашего времени» в сфере науки и технологического предпринимательства

Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, выступила модератором сессии «Российская сцена науки и технологий в поисках новых героев» на Конгрессе молодых ученых в парке науки и искусств «Сириус» в Сочи. В своем вступительном слове она отметила, что, по последним открытым исследованиям более 70% россиян интересуются достижениями в науке и технике, и интерес к ним за последние два года вырос. При этом 92% россиян ответили, что не знают или не могут вспомнить ни одного современного российского ученого или инженера.

«Сегодня на российской сцене науки и технологий фактически отсутствуют герои, которые известны широкой общественности. Безусловно, светила науки есть, но они остаются вне поля зрения российского общества. До сих пор не определен понятный образ нового героя – ученого, инженера, технологического предпринимателя, который важно транслировать в обществе. Именно поэтому научному сообществу при поддержке общественных организаций, финансовых институтов, органов государственной власти необходимо активно вовлекаться в информирование общества о своей деятельности и разъяснять значимость высоких технологий для будущего страны», – отметила Вера Подгузова.

В ходе обсуждения участники, среди которых были также представители органов власти, научных сообществ, некоммерческих и образовательных организаций, сошлись во мнении о необходимости популяризации науки и технологий с помощью эффективных каналов коммуникации для распространения научного контента на более широкие аудитории, обменялись опытом о медиаприемах, необходимых для появления отечественных героев, вдохновляющих российскую молодежь. Приглашенные эксперты рассказали, какие новые возможности появятся у популяризаторов науки, какие механизмы и каналы наиболее эффективны для продвижения, как усилить медийность, но не предать в себе ученого, какие знания и навыки могут помочь молодому ученому превратиться в «амбассадора» науки.

В завершение Вера Подгузова рассказала о том, что ПСБ видит одной из важнейших своих целей поддержку передовых разработок, направленных на достижение национального технологического и экономического суверенитетов. При этом для реализации этой задачи банк фокусирует свои усилия, в том числе, на молодежи и механизмах, позволяющих приблизить молодое поколение к науке, мотивировать на создание новых изобретений и исследований, которые станут драйверами инновационного развития страны.