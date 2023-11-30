В Севастополе повышают налог на имущество организаций

Сегодня, 30 ноября, заксобрание Севастополя приняло в первом чтении законопроект о поэтапном повышении налога на имущество организаций.

Среди аргументов обоснования принятия данного документа было указано, что дефицит бюджета составляет более 3 млрд рублей и перекрывать его придется за счет изыскивания дополнительных резервов пополнения бюджета.

Предполагается повысить данную повинность с 1,5 % до 1,8 % на 2024 год, а позже до 2,2% на 2025 год.

По расчетам разработчика проекта, от повышения данного налога горбюджет получит 150 млн рублей в 2024 году, в 2025 – 200 млн. рублей.

Против такого решения выступил только депутат Сергей Лисейцев, который сообщил, что повышение этого налога будет демотивировать севастопольских владельцев недвижимости, а также снизит инвестиционную привлекательность города.