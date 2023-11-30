Для танцев на Приморском бульваре теперь нужно брать разрешение в Севнаследии

Правительство Севастополя внесло изменения в Порядок проведения публичных мероприятий на объектах культурного наследия.

Теперь при проведении массовых мероприятий необходимо согласование с Севнаследием. И получить его необходимо не позднее, чем за 5 дней до даты проведения мероприятия.

В ходе заседания губернатор Михаил Развожаев сразу поднял вопрос на счет танцев на Приморском бульваре: «Что они каждый раз будут ходить за разрешением?»

«Разберитесь, чтобы конфуза не вышло», — поручил он своим подчиненным, которые ответили молчанием на его вопрос, передает корреспондент «Севкора».

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Ольга Сурикова