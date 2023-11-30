Для танцев на Приморском бульваре теперь нужно брать разрешение в Севнаследии

Правительство Севастополя внесло изменения в Порядок проведения публичных мероприятий на объектах культурного наследия.
Теперь при проведении массовых мероприятий необходимо согласование с Севнаследием. И получить его необходимо не позднее, чем за 5 дней до даты проведения мероприятия.
В ходе заседания губернатор Михаил Развожаев сразу поднял вопрос на счет танцев на Приморском бульваре: «Что они каждый раз будут ходить за разрешением?»
«Разберитесь, чтобы конфуза не вышло», — поручил он своим подчиненным, которые ответили молчанием на его вопрос, передает корреспондент «Севкора».
Читайте также: Развожаев разрешил «Танцы на Приморском бульваре»
Ольга Сурикова