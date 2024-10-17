В Севастопольском театре Луначарского начали продавать билеты на новогоднюю сказку

Если вы хотите устроить своему ребенку праздник в преддверии Нового года, поспешите – в театре имени Луначарского уже анонсировали показ спектакля для детей «Сказка о трех царствах» (6+).

Это волшебная новогодняя сказка про Василия, Аленушку, кощея, который решил ее похитить. И Василию придется пройти испытания, да такие, что справится с ними только самый смелый и отважный.

Также детей ждет самая красивая новогодняя елка.

Премьера состоится 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30 декабря — начало сказок в 10:00 и 12:30

31 декабря — начало сказки в 11:00

Билеты уже можно приобрести либо онлайн, либо в кассе театра.

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Кристина Ветер