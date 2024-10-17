В новогодние праздники запустят дополнительные поезда по маршруту Москва-Симферополь

Жителям полуострова сообщили, что в связи с высоким спросом на поездки в новогодние праздники, компания «Гранд Сервис Экспресс» объявила о назначении дополнительного поезда №165/166 по маршруту Москва (Павелецкий вокзал) – Симферополь.

Поезд будет отправляться из Москвы 23, 24, 28, 29 декабря 2024 года, а также 2, 3, 7, 8 и 12 января 2025 года в 17:45, прибывая в Симферополь через день в 11:40.

Обратные рейсы из Симферополя запланированы на 21, 22, 26, 27, 31 декабря 2024 года и 1, 5, 6, 10 января 2025 года с отправлением в 12:30 и прибытием в Москву через день в 5:35.

Поезд будет следовать через такие города, как Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань.

В составе поезда предусмотрены плацкартные и купейные одноэтажные вагоны. В предновогодние дни будет курсировать 6 поездов в день.

Продажа билетов уже открыта.

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Кристина Ветер