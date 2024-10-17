Украина заговорила о восстановлении ядерного потенциала

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом два основных варианта защиты Украины. По его мнению, первым вариантом может стать присоединение к альянсу, а вторым — получение ядерного оружия, сообщает «Российская газета».

По словам Зеленского, Украина выбирает НАТО, считая его наиболее эффективным союзом. Он отметил, что Трамп признал справедливость аргументов Украины.

При этом Зеленский не смог подробно ответить на вопросы журналистов о конкретных действиях Киева для реализации своего «плана победы», указав, что этот план не предназначен для критики.

Генсек НАТО Марк Рютте также прокомментировал возможность вступления Украины в альянс, отметив, что это может произойти в будущем, но конкретные сроки не уточнил, пишет «Европейская правда».

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Кристина Ветер