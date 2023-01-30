В Севастополе женщина оставляла двухлетнего сына без еды

В Севастополе полиция расследует уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Сотрудниками подразделения полиции по делам несовершеннолетних была выявлена семья, где 35-летняя местная жительница регулярно злоупотребляла спиртными напитками и оставляла своего двухлетнего сына без еды, присмотра и надлежащего ухода, а условия в которых находился ребенок не соответствовали необходимым требованиям.

На мать было заведено уголовное дело. У малыша выявлены заболевания, обусловленные неблагоприятными условиями дома и ненадлежащим исполнением обязанностей по его воспитанию.

В настоящее время мальчик изъят у матери и помещен в Севастопольский Дом ребенка, его жизни ничего не угрожает. Решается вопрос об ограничении родительских прав.

Женщине грозит срок до трех лет.

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Ольга Сурикова