Севастопольцам засчитают украинский стаж при назначении и перерасчёте пенсий

С 1 июля 2025 года в России начнут действовать новые правила расчёта пенсий для граждан, работавших на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях. Это предусмотрено законом № 455-ФЗ от 13 декабря 2024 года.

Теперь периоды трудовой деятельности на этих территориях будут включаться в страховой стаж при назначении страховых пенсий. Учитываться будут такие временные промежутки:

с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года — на территории Украины;

с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года — в Донецкой и Луганской народных республиках;

с 24 февраля по 31 декабря 2022 года — в Запорожской и Херсонской областях.

Как рассказала управляющий севастопольским отделением Социального фонда России Елена Гайворонская, стаж за каждый полный календарный год работы на этих территориях будет засчитываться с начислением одного индивидуального пенсионного коэффициента. Если период меньше года, коэффициент рассчитывается пропорционально.

Это особенно актуально для жителей Севастополя, у которых есть трудовая биография на территории Украины. Если при назначении пенсии этот стаж не был учтён, граждане могут подать заявление на перерасчёт. Пенсия будет пересчитана с первого числа месяца, следующего за подачей заявления.

Перерасчёт проводится на основании документов о стаже или данных, уже имеющихся в пенсионных делах. Закон не устанавливает новых сроков для проведения перерасчёта — они останутся прежними.

Читайте также: Медленная дорога к 100 тысячам: когда вырастут зарплаты севастопольцев

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города