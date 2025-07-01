Бывшего замминистра обороны РФ приговорили к 13 годам колонии за хищения при покупке паромов для Крыма

Мосгорсуд приговорил бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в растрате 216 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы и в хищении с последующим отмыванием почти 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает РБК.

Суд также постановил конфисковать имущество Иванова на сумму свыше 2,5 млрд рублей. В перечень конфискованного вошли земельные участки на Рублевском шоссе, автомобили и средства на банковских счетах. Отмечается, что прокурор запрашивал для Иванова 14,5 лет лишения свободы.

Адвокат Тимура Иванова заявил, что собирается обжаловать приговор. Мурад Мусаев также назвал приговор «внесудебной расправой».

Напомним, Иванов был арестован в апреле 2024 года. ФСБ вела сбор доказательств в отношении него на протяжении пяти лет.

Дмитрий Островский

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