Севастополь на 52-м месте по вводу жилья в России, Симферополь — на 59-м

В 2024 году в Севастополе ввели 346 тыс. квадратных метров жилья — почти на 30% меньше, чем в 2023 году. В пересчёте на одного жителя это 0,618 кв. м. Уровень обеспеченности жильём — 24,2 кв. м на человека.

В Симферополе объёмы ввода жилья выросли на 19,7% по сравнению с прошлым годом и достигли 202 тыс. кв. м. На одного жителя приходится 0,568 кв. м введённого жилья и 18,7 кв. м общей жилой площади.

В рейтинге российских городов по вводу жилья на душу населения Севастополь занял 52-е место, Симферополь — 59-е.

Лидером по вводу жилья на человека остаётся Краснодар с 2,34 кв. м, далее следуют Грозный — 1,98 кв. м и Кызыл — 1,76 кв. м. В России в целом за 2024 год построили 107,8 млн кв. м жилья — на 2,4% меньше, чем в 2023-м. В 100 крупнейших городах падение ещё сильнее — на 6,6%. Средний уровень обеспеченности жильём на человека по стране — 29,4 кв. м. В 45 городах этот показатель выше среднего, в том числе в 17 — более 33 кв. м.

Напомним, Севастополь опустился на 65-е место в рейтинге регионов по уровню социально-экономического положения. Это худший показатель за 5 лет.

Дмитрий Островский

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