Следователи навестили девочку временно изъятую из семьи

В Севастополе сотрудники Следкома в сочельник навестили в больнице восьмилетнюю Зарину, временно изъятую из семьи и помещенную на обследование в детскую больницу, и поздравили ее с праздниками.

Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.

Ранее, 28 декабря прошлого года, девочка ушла из дома. Поиски девочки заняли почти сутки. 29 декабря девочку удалось найти живой и здоровой.

Однако сотрудники Следкома, изучив условия проживания ребенка сочли их неудовлетворительными.

В связи с чем глава Следкома по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев дал поручение проверить качество воспитания и содержания девочки со стороны родителей и деятельности социальных служб.

В настоящее время школьница по настоянию следователей проходит полное обследование в одной из больниц Севастополя.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба Следкома