В Севастополе временно не работает номер контактного центра здравоохранения

В Севастополе по техническим причинам номер контактного центра здравоохранения Севастополя — 122 временно не работает, сообщили в правительстве города.

При этом предлагаются другие каналы записи к врачам: инфоматы в поликлиниках и портал «Госуслуги», единые колл-центры поликлиник:

Городская больница № 1 — Единый Колл-центр +7 (8692) 41-71-77

Городская больница № 4 — взрослая +7(8692) 41-71-70

Городская больница № 4 детская — +7(8692) 71-52-19

Городская больница № 5 — Единый Колл-центр +7 (8692) 41-71-03

Городская больница № 9 — Единый Колл-центр +7 (8692) 41-71-68