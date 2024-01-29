В Севастополе завершаются общественные обсуждения генплана

В пятницу, 2 февраля, завершатся общественные обсуждения по проекту нового генплана города.

На сегодня уже подано более 800 предложений, экспозиции в разных районах города посетили более 2200 человек.

«Затем уже рабочая группа будет анализировать все поступившие предложения. В основном предложения физлиц касаются уточнения информации о функциональной зоне, в которой расположен их участок. Есть вопросы, которые нужно согласовать с министерством обороны, по дальнейшему развитию их территорий», — отметил вице-губернатор Максим Жукалов.

По результатам заседания рабочей группы проект генплана будет доработан с учетом решений, принятых на рабочей группе, после этого проект будет согласовываться с федеральными органами.

В департаменте градостроительства и архитектуры с сегодняшнего дня продлили время работы экспозиций до 19.00.

Ознакомиться с проектом генплана и внести свои предложения можно на сайте правительства, а также по следующим адресам:

ул. Рабочая, д. 2;

ул. Леваневского, д. 24;

ул. Ленина, д. 25;

пр-кт Октябрьской революции, д. 8;

пгт. Кача, ул. Нестерова, д. 5;

с. Орлиное, ул. Тюкова, д. 42;

с. Терновка, ул. Ленина, д. 7;

с. Андреевка, ул. Центральная, д. 24;

г. Инкерман, ул. Шевкопляса, д. 37;

ул. Новикова, д. 14;

с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 82.

Напомним, генплан начали разрабатывать еще в 2015 году. В 2017 году его вынесли на публичные слушания, тогда разгорелся настоящий скандал: тысячи севастопольцев вышли на митинг против принятия генплана.

В итоге генплан отправили на доработку, а потом и вовсе решили разработать новый документ. При этом сроки принятия генплана постоянно смещались, то его должны были принять до конца 2021, то до конца 2023 года.

Оптимистические сроки принятия генплана Севастополя назывались в конце прошлого года. Планировалось принять его, как минимум, в марте-апреле 2024 года, а по пессимистическим прогнозам – июне 2024 года. Губернатор Михаил Развожаев заявлял, что генплан будет утверждаться нынешним составом заксобрания в любом случае.

Дарья Тимофеева