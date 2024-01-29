Таврическую лестницу и сквер у храма Петра и Павла закончат на следующей неделе

В Севастополе завершаются работы по ремонту двух знаковый для города объектов – Таврической лестницы и сквера у Петропавловского храма.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил закончить работы на этих объектах уже на следующей неделе.

«Подготовительные работы к открытию заканчивайте. Комиссия на этой неделе пусть отработает, чтобы на следующей уже убрать строительные леса, грязь и все остальное», — поручил профильному заместителю глава города.

По условиям контрактов ремонт объекта культурного наследия «Таврическая лестница» должен был быть закончен в сентябре прошлого года, а сквера в декабре.

Напомним, прокуратура доказала в суде вину трех молодых людей, осквернивших Таврическую лестницу и жилой дом. Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей 2003 и 2004 г.р., назначив наказание в виде обязательных работ на сроки 200 и 300 часов.