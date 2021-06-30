Севастополь получит генплан в этом году

Новый генплан разрабатывают с 2016 года

Намерение представить проект генплана до конца года на сессии заксобрания Севастополя подтвердил губернатор Михаил Развожаев.

«У нас есть устаревший генплан, который нужно актуализировать. Сейчас все рабочие материалы необходимо подготовить, чтобы их потом начать обсуждать открыто и согласовывать со всеми группами. Моя внутренняя задача — до конца года работу завершить и представить результаты», — сказал он.

На вопросы депутатов о затянувшихся сроках и объеме потраченных средств на доработку уже почти завершенного генплана губернатор заключил, что в ближайшее время начнётся обсуждение по проделанной работе и подчеркнул, что разработка генплана не включала никаких дополнительных расходов: «Ни одного рубля из бюджетных денег на генплан мы не потратили. Все работы — в рамках госзадания, которое есть у нашего учреждения. Всех приглашаю к совместной работе — принимать решения по развитию Севастополя. Будем работать вместе максимально открыто».

Также на сессии депутаты заслушали отчёт директора департамента архитектуры и градостроительства Максима Жукалова. Руководитель профильного ведомства рассказал о работе в сфере градостроительства и архитектуры, планах по дальнейшему развитию города в этом направлении.

Напомним, что работа над проектом генплана была начата еще в 2016 году НИиПи «Генерального плана города Москвы», однако, уже летом 2017 года более двух тысяч жителей Севастополя вышли на митинг с требованиями о пересмотре проекта генплана.

В апреле 2018 года экс-губернатор Дмитрий Овсянников также потребовал повторно переработать генеральный план города, в декабре того же года правительство Севастополя разорвало контракт с НИиПИ «Генерального плана города Москвы» и поручила его разработку специально созданному севастопольскому государственному учреждению НИИ «ГАиС».

Дмитрий Островский

Фото: pikabu.ru.