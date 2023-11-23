Генплан планируют принять до конца июня 2024 года

Город
23-11-2023
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Оптимистические сроки принятие генплана Севастополя – март-апрель 2024 года, пессимистические – июнь 2024 года. Но в любом случае генплан будет утверждаться нынешним составом заксобрания, заявил на градсовете губернатор Михаил Развожаев.

Разработчики проведут встречи в муниципалитетах, с экспертами.

Следующий этап – это формат публичных обсуждений, представление экспозиций в администрациях.

«То, что общественные обсуждения будут проводиться это однозначно. Публичные слушания мы не можем провести, так как они уже проводились», — подчеркнул градоначальник.

Какие это элементы публичных слушаний, по словам градоначальника, все же будут проведены. Возможно, это будут отраслевые встречи, а также встречи с инициативными группами.

Напомним, генплан начали разрабатывать еще в 2015 году. В 2017 году его вынесли на публичные слушания, тогда разгорелся настоящий скандал: тысячи севастопольцев вышли на митинг против принятия генплана.

В итоге генплан отправили на доработку, а потом и вовсе решили разработать новый документ. При этом сроки принятия генплана постоянно смещались, то его должны были принять до конца 2021, то до конца 2023 года.

Дарья Тимофеева

 

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