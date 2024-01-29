Развожаев предложил построить акведук от Чернореченского водохранилища до водопровода Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил разработать проект строительства закрытого акведука, который соединит Чернореченское водохранилище с водопроводной системой Севастополя.

«Закрытый акведук от водохранилища до водопроводной системы, которая сегодня есть, чтобы не быть так зависимыми от качества воды в реке. С учетом тех причин, которые снизили скорость фильтрации вначале в два раза… Нужно оперативно этот проект посчитать, а потом уже искать источники на него, чтобы обезопасить город при таких ситуациях от проблем с водоснабжением», — заявил Развожаев.

Губернатор отметил, что ранее в период последней засухи вопрос строительства такого акведука уже поднимался даже на федеральном уровне.

Особо градоначальник подчеркнул, что проект не затронет реку Черная, а пройдет параллельно ей.

Напомним, 19 января в связи с ухудшением погодных условий и сходом селевых потоков снизилось качество воды в местах водозабора. В результате Севастополь перешел на подачу воды по графику.

24 января водоснабжение города было полностью восстановлено.

Дарья Тимофеева