В Севастополе задержали сразу двух руководителей Севастопольгаза

Сразу два бывших руководителя «Севастопольгаза» стали фигурантами уголовного дела. Как сообщает телеграм-канал Mash на волне, в Севастополе задержаны экс-гендиректор предприятия Александр Волошин и бывший председатель совета директоров Эдуард Третьяк.

По информации источника, Волошина уже отправили в СИЗО на два месяца. Он возглавлял компанию, которая долгие годы выигрывала все крупные госконтракты в Севастополе, поставляя газ для большинства городских учреждений. Эдуард Третьяк, бывший майор украинской милиции и начальник УБОПа, был задержан позже — вопрос о мере пресечения пока открыт.

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В октябре прошлого года власти начали реорганизацию отрасли, передав имущество компании государству и запустив процесс объединения с российским оператором. За месяц до ареста Волошина из бизнеса вышел бывший владелец компании Игорь Иванков, владеющий пакетом акций с 2015 года. По данным Mash, он проживает в Австрии с 2019 года, куда и выводились средства предприятия. Официальных заявлений от следствия пока не поступало.

Напомним, в октябре 2024 года стало известно, что ПАО «Севастопольгаз» национализирован правительством Севастополя. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ПАО «Севастопольгаз» саботировало процесс догазификации города и помогала деньгами ВСУ.

Дмитрий Островский

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