Развожаев: ПАО «Севастопольгаз» саботировало процесс догазификации города

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя сегодня решение о национализации ПАО «Севастопольгаз», заявил, что предприятие намеренно затягивало или вообще отказывалось проводить техническое подключение новых абонентов к газовым сетям.

«Проблемы с социальной догазификацией, которые у нас возникают на протяжении последних нескольких лет связаны с откровенным саботажем, который реализовывало ПАО. Оно не стало в свое время оператором по догазификации, таким образом всячески саботировало техническое подключение к газовым сетям», — пояснил глава города.

Он пообещал, что теперь абонентов ждут только позитивные перемены.

«В настоящий момент для 500 абонентов эти работы выполнены, но в последний момент не было выполнено техническое подключение к газовым сетям. Сейчас работа пойдет интенсивнее, люди получат долгожданный паспорт газификации, и работа пойдет по совершенно другой динамике», — заключил Развожаев.

Ольга Сурикова

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