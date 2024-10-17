Развожаев подписал постановление о национализации ПАО «Севастопольгаз»

На сайте правительства Севастополя документ опубликован 17 октября. В нем говорится о национализации имущества монополиста на рынке газоснабжения Севастополя.

Городу перейдет вся собственность предприятия, земельные участки, движимое и недвижимое имущество.

В прилагаемом списке 174 наименования.

С утра в соцсетях появились фото и видео оцепления силовиками здания ПАО «Севастопольгаз». Пользователи соцсетей пишут, что в здании проходят обыски.

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Ольга Сурикова

Фото: соцсети