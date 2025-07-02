Почему море у Севастополя сейчас холодное?

Море в Балаклаве сегодня скорее подходит для моржей, чем для отдыхающих: температура воды опустилась до 10,5°C и продолжает снижаться. На остальных пляжах Севастополя пока держится лето: на Фиоленте и городских пляжах вода прогрета до 20–21°C, на Северной стороне — до 22°C.

Почему море в Крыму сейчас такое холодное, объяснил РИА Новости Крым заведующий кафедрой географии и геоморфологии КФУ имени Вернадского Борис Вахрушев. По его словам, на температуру влияют несколько факторов: береговые течения, приносящие менее прогретую воду; апвеллинг — поднятие холодных глубинных вод с глубины к побережью; и явление «Очки Книповича» — два гигантских круговорота в Черном море, длина волны которых достигает 350–400 км.

«Вот представьте: ветер дует от берега в море. Прогретый слой воды уносит от берега, а снизу поднимаются холодные глубинные воды. Вот такие вещи нарушают общий температурный режим, связанный с климатическими факторами», — пояснил специалист.

Вахрушев добавил, что такие процессы сложно предсказать, поскольку они зависят от циклонической деятельности, но заниматься прогнозами все же можно. При этом купальный сезон обычно открывается при температуре воды от +16 до +18 градусов.

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