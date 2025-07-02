С заказника возле Скельской пещеры требуют убрать солнечные батареи, вагончики и биотуалеты

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добивается освобождения участка заказника «Байдарский» от самовольно размещенных на нем объектов.

Ведомством установлено, что на земельном участке в районе с. Родникового в рекреационной зоне государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Байдарский» коммерческая организация развернула хоздеятельность с использованием геологического объекта «Пещера Скельская». При этом фирмой самовольно установлены солнечные батареи, автоприцепы в виде вагончиков, биотуалеты и другие нестационарные объекты.

По результатам проверки природоохранная прокуратура в адрес генерального директора хозяйствующего субъекта внесла представление об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, но территория заказника не освобождена.

Поэтому добиваться освобождения особо охраняемой природной территории от самовольно размещенных объектов пришлось в Ленинском районном суде Севастополя. Иск был удовлетворен.

Исполнение решения суда находится на контроле, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

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Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Севастополя